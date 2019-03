Nicole Kidman se sincera y habla sobre su matrimonio con Tom Cruise: "Fue un infierno"

Nicole Kidman ha hablado sobre su matrimonio con Tom Cruise en una sorprendente entrevista para la revista The Edit que ya está dando mucho que hablar por todo el mundo. La actriz, que estuvo casada con Tom durante 11 años, ha mostrado su cara más sincera y ha calificado su relación como un infierno.

Además ha querido hablar sobre los motivos de su divorcio y ha reconocido que el actor estaba obsesionado con la práctica de la cienciología, lo que le llevó a poner punto final a su matrimonio. Aunque el peor momento para Nicole fue después de su separación, cuando sus hijos Isabella Jane y Anthony Connor prefirieron continuar viviendo bajo la tutela de su padre.

No es la primera vez que Nicole habla de su relación pero nunca la habíamos visto tan sincera. Ya en 2013 hablaba de Tom y de lo feliz que es junto a Keith Urban: "Era demasiado joven. Y sin faltarle al respeto a Tom o a lo que tuve con él, ahora ya conocí a mi gran amor. Y realmente no sabía que eso iba a pasar. Lo quería, y por mucho tiempo desistí, porque no quería saltar de una relación a otra. Tuve mucho tiempo para estar sola, lo cual fue realmente muy, muy bueno. Porque realmente era una niña cuando me casé, y necesitaba madurar".