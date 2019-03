Nicole Kidman explica por fin por qué aplaudía de esa forma tan extraña en los Oscar 2017

Después de muchas semanas de intriga, por fin se revela uno de los grandes misterios de la gala de los Oscar 2017.

Nicole Kidman ha revelado por fin por qué aplaudía de esa forma tan extraña durante la gala, recordemos que la actriz fue grabada aplaudiendo con los dedos hacia fuera golpeando sus manos únicamente con las palmas. ¡Muy extraño!

Ha sido en un programa de la radio australiana 'The Kyle and Jackie O Show' donde la intérprete ha resuelto este gran misterio: "Estaba bastante apurada porque quería aplaudir. Si no lo hubiera hecho, habría sido peor. ¿A que sí? Todo el mundo se habría preguntado que por qué no estaba aplaudiendo. Así que me puse a aplaudir. Pero era realmente difícil porque tenía ese enorme anillo que no era mío, pero era absolutamente precioso y estaba aterrorizada de dañarlo".