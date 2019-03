Nicole Kidman desvela su secreto mejor guardado con Lenny Kravitz

Pensábamos que lo sabíamos todo de la vida sentimental de Nicole Kidman, pero nos ha demostrado que no. La actriz, que está inmersa en la promoción de su último trabajo, la miniserie 'Big Little Lies', ha hablado con los medios sobre su último proyecto profesional y ha revelado uno de los datos más sorprendentes que nadie se esperaba.

Kidman tiene como compañera de reparto a Zoë Kravitz, la hija del cantante estadounidense Lenny Kravitz, exnovio de la actriz, con quien mantuvo una relación en 2003 que comenzó después de que pusiese punto y final a su matrimonio con Tom Cruise. Una relación que se prolongó un año, pero hay algo más.

Según ha confesado en una entrevista concedida a The Edit Net-a-Porter, Nicole ya conocía a la hija del cantante porque estuvo prometida con su padre, y parece estar encantada de compartir rodaje con ella. "La conocía porque estuve comprometida con su padre. ¡Todo queda en familia! Me encanta Lenny. Él es un gran tipo", ha confesado Kidman. Aunque esa boda no llegó nunca a celebrarse debido al reciente divorcio de la actriz, que le quitó las ganas de volver a darse el 'sí, quiero' por aquel entonces.

Un dato hasta ahora desconocido que nos ha dejado a todos con la boca como un buzón, y aunque Nicole ahora está casada con Keith Urban, ha reconocido que mantiene una muy buena relación con su expareja.