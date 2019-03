Nick Jonas quiere que Miley Cyrus y Liam Hemsworth rompan su relación

Nick Jonasse ha propuesto enamorarse este 2017 y está trabajando duro para conseguirlo, según ha confesado una fuente a la revista Life & Style. "Él recientemente decidió que quiere encontrar una novia y sentar cabeza", explicaba la fuente. "Él se está poniendo en contacto con viejos amores y viejas amigas, y parece que no le importa si están o no comprometidas", añadió el informante, según ha publicado la revista mencionada anteriormente.

Entre ellas está Miley Cyrus. La cantante, que disfruta de su noviazgo con Liam Hemsworth, después de que retomasen su relación el pasado 2015, está viviendo al máximo esta nueva oportunidad con su chico. Y es que en este caso, las segundas partes sí que fueron buenas. El 2016 se despedía con rumores que apuntaban a una posible boda entre el actor y la cantante días antes de despedir el año, fechas que aprovecharon para disfrutar de unos días con la familia Cyrus y Hemsworth unidas. Aunque no se llegó a confirmar, lo que es evidente es que Liam y Miley atraviesan un momento de completa felicidad.

Pero parece que eso no es un impedimento para Nick, que en su plan para encontrar novia, donde ha recurrido a su lista de exs, ha contactado con Miley, con quien mantuvo una relación en 2007. Aunque la fuente ha indicado que los mensajes que han intercambiado los cantantes no son románticos, a Liam no le han sentado muy bien y ha enfurecido: "Él le dijo a Miley que más le vale decirle a Nick que se aleje", explicaba la fuente.