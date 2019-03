Nick Jonas y Olivia Culpo rompen tras dos años saliendo juntos

Mientras su hermano mayor Joe Jonas parece haber encontrado el amor junto a la modelo Gigi Hadid, a Nick Jonas las cosas no le van tan bien. Y es según recogen diferentes medios internacionales, el pequeño de los ex 'Jonas Brothers' ha puesto punto y final a su relación con la ex Miss Universo, Olivia Culpo.

Fue en 2013 cuando la pareja hizo pública su relación a través de una instantánea que compartieron en Instagram, pero dos años después su amor ha llegado al final.

La revista People recoge declaraciones de fuentes cercanas a Joe y Olivia que confirman su ruptura y aseguran que ha sido una separación muy dura. Una noticia que ha sido sorprendente, y es que nadie hacía presagiar esta noticia cuando fueron vistos juntos celebrando el cumpleaños de Olivia por todo lo alto.