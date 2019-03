Nick Jonas por fin ha conocido a su sobrina Valentina

El rodaje en el que está inmerso Nick Jonas ha retrasado el reencuentro con su familia y conocer a la pequeña de los Jonas, de tan solo 18 días. Valentina, hija de Kevin y Danielle, nació el pasado mes de octubre, mientras su tío Nick estaba en Hawái en el rodaje de la película Jumanji, junto a Kevin Hart y, el recién galardonado como 'hombre más sexy del año' según People, Dwayne 'The Rock' Johnson.

Aunque no pudo estar junto a su hermano y el resto de su familia, no dudó en hacer público en sus redes sociales el nacimiento de la nueva Jonas, y no podía disimular la alegría que le provocaba la noticia. El actor compartió un vídeo con sus seguidores donde contaba la pena que le daba estar lejos de su casa y de la recién nacida Valentina, pero estaba entusiasmado con su llegada.

Ahora, según ha podido, ha ido a conocer a su sobrina (¡por fin!)y ha compartido el emotivo momento con todos por sus redes sociales. Ha publicado en Instagram una foto con la pequeña Valentina dormida en los brazos de su tío, y ha asegurado estar totalmente 'in love' con la hija de su hermano. Además, en Snapchat publicó un vídeo de lo más tierno donde aparece el cantante acunando a la pequeña de los Jonas.

Los hermanos Jonas están muy unidos. Es más, en alguna ocasión han declarado que dejaron los 'Jonas Brothers' porque empezaron a ser una banda por encima de ser una familia, y eso no les gustaba. Ahora todos tienen unas ocupadas agendas profesionales que les impiden disfrutar de la vida en familia todo lo que quisieran, pero cuentan con el apoyo incondicional de los unos a los otros.