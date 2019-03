Nick Gordon deberá indemnizar a la familia de Bobbi Kristina Brown tras ser declarado responsable civil de su muerte

Nick Gordon ha sido declarado responsable civil de la muerte de Bobbi Kristina Brown, por lo que tendrá que pagar a su familia 36 milloines de dólares. Así lo ha sentenciado el juez de la Corte Superior del Condado de Fulton, T. Jackson Bedford, quién le ha señalado como “legalmente responsable”.

Y es que recordemos que la hija de Whitney Houston y Bobby Brown perdía la vida después de estar tres meses en coma al ser hallada bocabajo inconsciente en la bañera de su casa. Pocos días después la albacea de la joven, Badelia Hargrove, interpuso una demanda contra Nick, a la que poco después se unió el padre de Bobbi Kristina.

Siempre se sospechó de su responsabilidad en la trágica muerte de la que fuera su hermanastra y novia, y ahora la resolución judicial ha dictaminado que Gordon es responsable de haberle proporcionado un cóctel de drogas y alcohol la noche del 31 de enero de 2015.

El ‘condenado’ no ha hecho ninguna declaración al respecto, pero sus más allegados aseguran que se declarará en bancarrota: “Probablemente será su próximo paso, pero no creo que esté pensando en este momento. Todavía está de luto por Krissy. Esto no va a traerla de vuelta, no importa lo que piensen”, subraya una fuente.

Es más, aunque en estos momentos no pesan cargos criminales sobre Nick por la muerte de su pareja, la investigación policial sigue su curso y podrían presentarse imputaciones en el futuro.