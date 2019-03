Naya Rivera confiesa que ha sufrido anorexia y que se sometió a un aborto para continuar su carrera profesional

En las páginas de 'Sorry Not Sorry' ( Lo siento no lo siento ) Naya Rivera ha hablado de los peores momentos de su vida , de cómo lo ha superado y cómo se siente tiempo después. La autobiografía se publicará el 13 de septiembre , pero la revista People ha tenido acceso a un fragmento de la misma. Habla de la anorexia y de un aborto que se practicó en el pasado.

I hope that you all enjoy my story and respect my good intentions in sharing them with you. Xoxo ❤️❤️ #sorrynotsorry