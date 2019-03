Natalie Portman revela que quien besó a Chris Hemsworth en 'Thor: el mundo oscuro' es Elsa Pataky con peluca

LA ACTRIZ LO DESVELA AL MEDIO New York Daily News

Impresionante revelación la que ha hecho Natalie Portman. La actriz ha confesado al medio New York Daily News que la persona que besa a Chris Hemsworth en la película 'Thor: el mundo oscuro' no es ella, es Elsa Pataky. Sí, sí como lo oyes, y es que en ese beso del final de la película se nota que la pasión no es de mentira, es verdad verdadera.