Naomi Watts intentó suicidarse

"Era una situación que no podía aguantar más", señala la actriz, "por mucho que lo intentaba no conseguía ningún papel, por eso quise dejarme caer por un acantilado". Esta es la declaración que ha realizado la protagonista de 21 gramos a la edición alemana de la revista In Touch.

Pese a la mala fortuna de la que se queja cuando tenía 25 años, su carrera fue poco a poco evolucionando de manera positiva y ahora su nombre se ha convertido en uno de los más solicitados del celuloide.

No obstante, en la entrevista la actriz asegura que ahora la "prioridad" en su vida es su familia, por lo que "lucho cada día -dice- para hacerlo todo bien y ser una buena madre".

Watts habla también de su pareja, Liev Schreiber, de quien dice que es uno de los pilares de su vida y a quien describe como "muy inteligente a la vez que complicado", un tipo de persona por el que siempre ha sentido debilidad.

Preguntada por las posibilidades de una boda, la australiana manifiesta: "Tal vez nos levantamos un día, vamos y lo hacemos. O tal vez no. Pero nunca tuve el sueño -aclara- de casarme en una boda de cuento de hadas".