Naomi Watts felicita a su exmarido Liev Schreiber por su cumpleaños

Tras el divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie, otro famoso matrimonio de Hollywood nos golpeaba con su separación: Naomi Watts y Liev Schreiber se divorciaban tras once años juntos.

Aunque parece que esta separación nada tiene que ver con el truculento divorcio de Pitt y Jolie. Y es que la actriz ha demostrado que actualmente mantiene una muy buena relación con su ex, tanto es así que la protagonista de 'Lo Imposible' no ha querido perder la oportunidad de felicitar a su ex por su 49 cumpleaños a través de las redes sociales publicando un bonito mensaje.

Unas palabras de felicitación que vienen acompañadas de una tierna imagen del intérprete junto a sus dos hijos Alexander Pete, de 8 años, y Samuel Kai, de 7.