Naomi Campbell no sabía quién era Harry Stiles cuando les presentaron

Coincidieron en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012

Ser famoso no significa que todo el mundo te conozca, y si no, mirar lo que le ha pasado a Harry Styles. Durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres, el cantante y Naomi Campbell fueron presentados. Para sorpresa de muchos… ¡Naomi no sabía quién era Harry! Menuda metedura de pata.