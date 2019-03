Naomi Campbell confiesa su adicción

Naomi Campbell ha confesado abiertamente y sin tapujos que empezó a coquetear con las drogas a la tierna edad de 20 años. Exactamente el alcohol y la cocaína se convirtieron en sus mejores amigos cuando la inglesa no paraba de viajar desfilando en las mejores pasarelas del mundo.

Acababa de dar el salto a la fama, era joven, guapa, sexy... y, si a esa edad no tienes la cabeza muy bien amueblada, puedes cometer errores de los que arrepentirte toda tu vida. Naomi declara además, que asociaba "consumir alcohol y drogas a estar de fiesta. Me lo pasaba bien, era una auténtica party girl. No necesitaba drogarme a diario, era sólo una cosa puntual. Era una adicta pero todavía podía funcionar en mi día a día con normalidad y, por eso, no me daba cuenta de cuánto poder tenía la droga sobre mí, no era consciente de que me estaba matando"

Ahora, a sus 40 años, Naomi Campbell está orgullosa de asumir sus errores y confesarlos públicamente, porque una vez superados, te hacen mejor persona. Aunque, según ella, “Lo único que me dolió es que, una vez lo conseguí, muchos de mis amigos no quisieron volver a salir conmigo" ¡Enhorabuena Naomi!