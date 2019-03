La muñeca de 'La Bella y la Bestia' de Emma Watson que tiene la cara de Justin Bieber

Todo lo que gira alrededor de la versión de 'La Bella y la Bestia' en carne y hueso, está despertando una gran expectación. Y si encima consigue involucrar a Justin Bieber, se incendian las redes sociales. Y eso ha sido lo que ha pasado con la muñeca que pretende recrear a Emma Watson en su papel de la Bella, pero parece el mismísimo Justin disfrazado de la princesa Disney.

No nos sorprende que las muñecas no tengan parecido alguno con la realidad, pero que encima se parezcan a otros famosos que no tienen nada que ver nos ha dejado con la boca abierta a todos, y se ha hecho eco de esto en las redes sociales. Han sido muchos los usuarios de Twitter que han compartido la foto de la muñeca acompañada de simpáticos e ingeniosos mensajes. Aún se está debatiendo si se trata de Emma Watson con la cara de Justin Bieber, o del canadiense disfrazado de princesa.

Aunque ni Justin Bieber ni Emma Watson se han manifestado ante el polémico juguete, estamos seguros de que cuando lo vean se lo tomarán con mucho humor, y es que no es para menos, porque el parecido entre Justin y la muñeca es más que razonable. Una graciosa anécdota que ha conseguido una gran difusión en las redes sociales.