Multitud de rostros como Zac Efron, Mila Kunis, Katy Perry o David Beckham se divierten en el mítico 'Barrio Sésamo'

Muchísimas celebrities son las que han cumplido su sueño de la infancia y han conocido a Coco, Elmo o Epi y Blas... ¡Quién se lo iba a decir hace unos años! Las calles del mítico 'Barrio Sésamo' se han llenado de diversión, glamour y belleza, y es que por allí han querido dejar huella multitud de guapérrimos, como Henry Cavill, quien se quitó el traje de Superman y dejó ver su lado más humano para dar a los más pequeños de la casa una lección sobre el respeto.

Otro que tal baila es Zac Efron, quien se divirtió de lo lindo junto a Elmo y además celebró los 43 años en antena del famoso programa infantil. A David Beckham le encantan los niños y quiso demostrarlo con su cameo en 'Sesame Street', donde apareció junto a Elmo enseñándole nuevas palabras para ampliar su vocabulario.

Una divertidísima Sofía Vergara también quiso sacar su lado más divertido junto a Elmo, incluso hasta la propia Michelle Obama no quiso perder la ocasión de disfrutar de 'Barrio Sésamo' en vivo y en directo. La guapísima Mila Kunis, Sarah Jessica Parker o la mismísima Katy Perry también se divirtieron de lo lindo junto a los simpáticos y singulares protagonistas

Los últimos en pasar por allí han sido los chicos de 'One Direction', quienes han deleitado a todos y cada uno de sus seguidores interpretando el tema 'What makes you beautiful'.