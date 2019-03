La multimillonaria demanda de Kendall Jenner a Cutera por utilizar su imagen sin permiso

Últimamente, Kendall Jenner está por todas partes, y no es para menos, pues la hermana de Kim Kardashian ha cosechado un éxito enorme gracias a sus últimos hitos en el mundo de la moda y, por supuesto, a su presencia en el reality familiar 'Keeping Up With The Kardashians'. Al parecer, la marca para el cuidado de la piel Cutera ha querido aprovechar el tirón de la joven para promocionar con su imagen un tratamiento con láser que borra las marcas de acné o las arrugas, pero lo ha hecho sin el permiso de la top.

Como tampoco le gustó que Alexsandro Palombo utilizara su cara para una campaña contra la violencia sexista, a Kendall le ha sentado fatal ver su imagen en el anuncio de Cutera. La estrella televisiva ha demandado a la compañía por 10 millones de dólares (8,8 millones de euros) y sus abogados han alegado sus logros profesionales (sus apariciones en portadas, su línea de ropa junto a Kylie o su popularidad en las redes sociales) para justificar esta cantidad.

El anuncio de la empresa ha aparecido en espacios públicos de Manhattan coincidiendo con la próxima Semana de la Moda de Nueva York, en la que desfilará Kendall, y las fotos de la joven se mantienen en las cuentas de Facebook e Instagram de Cutera, que ha utilizado la imagen de la it girl debido a unas declaraciones en las que comentó que el acné juvenil le minó la autoestima: "Cutera nunca ha solicitado el permiso de la Sra. Jenner para utilizar su cara para sus productos y servicios, y la Sra. Jenner nunca ha dado dicho permiso", reza la demanda.