La decisión que ha tomado la mujer de Will Smith contras las Kardashian para defender a Jordyn Woods

Tras salir a la luz que Jordyn Woods, la ex mejor amiga de Kylie Jenner, se había liado con Tristan Thompson, el padre de la hija de Khloé Kardashian; la mujer de Will Smith, Jada Pinkett, invitó a Jordyn a su programa de Facebook para que hablase por primera vez y diese su versión de los hechos.

Desde hace años Jordyn mantiene una muy estrecha amistad con la familia del actor después de su padre trabajase junto a Will durante años en 'El príncipe de Bel-Air'. Incluso durante la entrevista de Jordyn, Will Smith apareció a través de una videollamada asegurando que no iba a permitir que le hiciesen daño.

