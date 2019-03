La mujer de Jamie Dornan, Amelia Warner, se niega a ver 'Cincuenta Sombras de Grey'

Ha sido el éxito del año, 'Cincuenta Sombras de Grey' ha batido récords de taquilla. No ha habido fan de la exitosa trilogía que haya querido perderse su estreno este fin de semana. Bueno, en realidad, la mayor fan de Jamie Dornan, su mujer Amelia Warner, se ha negado ver el film de su novio y padre de su hija de 15 meses.

La mujer del actor que da vida a Christian Grey ha revelado que no quiere ver la película ya que le incomodan las escenas de sexo. Además, Jamie apoya a su mujer a que no lo haga, así lo confesaba a USA Today: "Ella no quiere verla. Me quiere y apoya lo que hago. No voy a poner ninguna presión sobre ella de todos modos. Es su decisión. Es muy consciente de lo que se pretende con la película, pero probablemente no es tan cómodo de ver".

Incluso el propio Jamie ha reconocido que él se ha sentido incómodo viéndose en el papel de Grey: "Hay un largo plano de mi trasero. Yo estaba enormemente incómodo con él cuando lo vi".

Unas declaraciones de las que seguramente muchos y muchas se muestren incómodas, y es que Jamie está para comérselo en su papel del multimillonario Christian Grey.