Una mujer se gasta 10.000 dólares para conseguir el cuerpo de Kim Kardashian

Las operaciones de estética para parecerse a un famoso están a la orden del día. Y es que esta no es la primera vez que vemos como una persona se gasta una auténtica pasta para ser igualito que su ídolo.

Marlene Chinea ha decidido invertir 10.000 dólares en operaciones de estética para conseguir el cuerpo de la estrella de 'Keeping Up with the Kardashians', Kim Kardashian.

Una operación para la que tuvo que engordar unos 10 kilos para que el cirujano pudiera inyectarle la grasa de su culo en su cuerpo, tal y como aseguran que hace Kim para mantener las curvas que tanto le caracterizan.