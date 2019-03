Muere la hija de Whitney Houston tras seis meses en coma

Bobbi Kristina, de 22 años de edad y cuyo padre es el cantante de R&B Bobby Brown, fue encontrada yaciendo boca abajo en el baño de su casa el 31 de enero, sin señales de vida. El 24 de junio su familia le traslado a un centro de cuidados intensivos.

"Finalmente está en paz en los brazos de Dios", ha dicho su familia. "Queremos nuevamente agradecer a todos por la enorme cantidad de amor y apoyo durante estos últimos meses", ha agregado en su comunicado.

Su muerte se ha producido tres años después de que su madre, quien luchó por superar su adicción a las drogas. Houston se ahogó en febrero de 2012 en la bañera de un hotel en Beverly Hills a los 48 años. Las autoridades dijeron que el abuso de la cocaína y una enfermedad del corazón contribuyeron a su muerte.

Houston y Bobby Brown lucharon por superar el uso de drogas y se divorciaron cuando su hija tenía 14 años. Houston describió su matrimonio, que terminó en el 2007, como algo impulsado por las drogas y el alcohol.

Bobbi Kristina Brown quiso convertirse en cantante y comenzó a grabar junto a su madre tan temprano como en 1999, haciendo dúo para el tema 'My Love is Your Love'. En el 2003 grabaron el tema 'Little Drummer Boy' para un álbum de Navidad.