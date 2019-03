Muere la actriz porno Carla Mai tras precipitarse por una ventana

Aimee Spencer, más conocida por su nombre artístico Carla Mai, ha fallecido después de precipitarse por una ventana de un primer piso tras una fiesta en la que la policía ha hallado estupefacientes.

Con tan solo 27 años, la vida de la ex Geordie Shore ha llegado a su fin. Hay dos personas detenidas (un hombre y una mujer), puestas en libertad bajo fianza, sospechosas de intento de asesinato y por suministro de drogas a Carla.

La modelo cayó al patio de abajo y el impacto sufrido le provocó un traumatismo craneoencefálico grave que, después de una semana conectada a respiradores, no ha podido superar.

Quienes conocían a Aimee le definen con un carácter "luchador y alegre". Rebbeca More, compañera del mundo del porno y rota de dolor, ha dedicado unas palabras a su compañera y amiga en las redes sociales: "La industria de la pornografía no es grande en el Reino Unido, somos como una familia. No conozco a nadie que no quisiera a Aimee. Era una joven muy divertida".

#DEPAimee