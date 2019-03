Los motivos por los que Kylie Jenner y Tyga han puesto fin a su relación

Desde que comenzaron su relación sentimental en 2014, cuando Kylie Jenner tenía tan solo 17 años, la relación de la reina de los cosméticos y de Tyga ha estado marcada por unas continuas idas y venidas. No es la primera vez que oímos que la pareja ha puesto fin a su relación.

En esta ocasión el encargado de informar sobre la ruptura no ha descartado que vuelvan a darse de nuevo una oportunidad: "Ellos tienden a tener pequeñas rupturas todo el tiempo y luego regresan juntos. Es definitivamente posible que solucionen las cosas de nuevo", comentaba la fuente en una entrevista que ha concedido a la revista People.

Lo sorprendente es que en esta ocasión ya se rumoreaba la intención del cantante y de la empresaria de dar un paso en su relación, y al parecer, habían comenzado con los preparativos de la boda, que la matriarca del clan familiar, Kris Jenner, había pensado retransmitir en el reality que protagonizan, 'Keeping Up With The Kardashians'.

Según se ha podido conocer, una vez más, ha sido el artista el culpable de que su relación atraviese de nuevo un paréntesis, pues según apuntan los rumores, podría haber sido infiel a la pequeña de las hermanas Jenner, que mostró su descontento abandonando su cuenta de Instagram a la que regresó poco después.