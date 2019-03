El motivo de la separación de One Direction: Harry Styles no soporta a Louis Tomlinson

¡Menudo notición! Después de preguntarnos en infinitas ocasiones por qué los chicos de One Direction habían decidido tomarse un descanso deshaciendo temporalmente el grupo, parece que se descubre cuál ha sido la verdadera razón.

Directioners que no se os pare el corazón pero es que… ¡Harry Styles y Louis Tomlinson no se soportan! Así lo destapa un artículo que se ha publicado en el diario The Sun. Esta fuente revela que los chicos hace años eran grandes amigos pero algo muy fuerte pasó entre ellos y su enfado nunca más se arregló.

"Harry insistió en que hubiese dos formas de transporte, incluso dos aviones privados. La razón oficial es que no le gusta que se fume, pero todos saben que es algo más personal. Para los últimos tres discos no han coincidido en el estudio como banda. Todos saben que cuanto menos tiempo pasen Louis y Harry juntos, más tiempo permanecerá unido 1D", informaba The Sun. ¡Muy fuerte!