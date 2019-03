El motivo por el que Nikki Red e Ian Somerhalder se han tenido que disculpar públicamente

Ian Somerhalder contó en una entrevista para Dr. Berlin's Informed Pregnacy Podcast que le quitó las píldoras anticonceptivas a su mujer sin permiso. Lo que él consideró una anécdota graciosa, otros lo vieron como un comportamiento abusivo y fuera de lugar hacia su esposa, quien no dudó un segundo en defender a su marido.

Nikki Reed respondió primeramente en una entrevista concedida a 'Cosmopolitan', en la que señalaba que ellos habían sido los primeros en sacar una historia de contexto: "Cuando escuchas el podcast te das cuenta de que no me sentí forzada. Además, mierda es que estés hablando por mí en una historia sacada de contexto con el propósito de crear drama sin mi aprobación. No me hables de consentimiento".

Sin embargo, que la actriz fuera tan directa y contundente provocó reacciones de todo tipo. Un tiempo más tarde llegan las disculpas oficiales en la cuenta oficial de Twitter de la actriz en nombre de los dos:

"Para cualquiera que haya sido afectado por la coacción reproductiva, lo sentimos muchísimo. Es un tema extremadamente serio, y los derechos de las mujeres son algo increíblemente importante para ambos. Es algo sobre lo que nos hemos manifestado muy abiertamente, y algo muy cercano a nuestros corazones. Nunca esperamos que una entrevista desenfadada que hicimos bromeando el uno con el otro y cómo, juntos, decidimos quedarlos 'embarazados', en un momento tonto en Barcelona con nuestros dos mejores amigos y la anticipación de comenzar nuestro viaje juntos mientras pasábamos de ser dos a tres, se convirtiese en algo que representase un tema tan serio. En cualquier caso, si esto de alguna forma centra el foco de atención en un asunto que claramente necesita mucha, entonces estamos agradecidos por esta consecuencia inesperada. Es una pena que los medios eligieran esto como su forma de afrontar una discusión tan serie, ya que no estamos cualificados para ser las caras de este tema. Somos dos personas felizmente casadas que eligieron JUNTOS tener un bebé. Fin.

Con amor,

Nikki e Ian"

¿Qué os parecen estas disculpas?