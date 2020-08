El motivo por el que Miley Cyrus y Cody Simpson han roto después de 10 meses juntos

En agosto del año pasado Miley Cyrus rompía su relación con Liam Hemsworth, tras ocho meses de matrimonio y 10 años de noviazgo. Unas fotos de la cantante besándose con la influencer Kaitlyn Carter, con la que después mantuvo un breve romance, fueron el detonante. Poco después comenzó a salir con el cantante australiano Cody Simpson. Todo parecía ir bien, pero Miley ha confirmado este jueves su ruptura a través de Instagram Live después de 10 meses de relación.

Cody, de 23 años, y Miley, de 27, son amigos desde hace tiempo, pero su romance se confirmó el pasado octubre, cuando se los vio comiendo juntos en un restaurante. Parecía una relación consolidada y últimamente se les había visto juntos en varias entrevistas en actitud muy cariñosa. Es por eso por lo que la noticia ha sorprendido tanto a los fans.

"Estamos trabajando individualmente en nosotros mismos para convertirnos en las personas que queremos ser, como todo el mundo a nuestra edad. Solo estamos decidiendo quiénes queremos ser en nuestras vidas, qué queremos hacer", decía la cantante en su perfil de Instagram. No obstante, la joven artista ha recalcado que ha sido una ruptura amistosa: "Hemos sido amigos durante diez años y vamos a seguir siéndolo, así que no convirtáis esto en algo que no es".

El fin de la relación llega al mismo tiempo que el lanzamiento del nuevo trabajo de Miley, Midnight Sky, la nueva canción del último disco de Cyrus, She is Miley Cyrus, que verá la luz próximamente. Este single habla sobre una ruptura, sin embargo la cantante ha aclarado en el programa New Music Daily que en ella se refiere a su divorcio con Liam ya que, al pasar por una separación tan pública, sentía que debía expresarse de alguna manera.

Cody ha mostrado su apoyo a Miley en su perfil de Instagram, lo que confirma que la ruptura ha sido amistosa y que existe una relación de cordialidad o, incluso, de amistad entre ellos. "Estoy muy orgulloso de ti. Enhorabuena a la persona más especial de todas", la felicitaba.

