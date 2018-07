El motivo por el que apenas hay fotos de Kylie Jenner y Travis Scott juntos

Desde que Kylie Jenner y Travis Scott se han convertido en padres tras el nacimiento de su hija, Stormi Webster, los fans han aclamado ver fotos de la pareja derrochando amor.

Como se duele decir "más vale tarde que nunca", y es que Kylie y Travis han posado por primera vez como pareja en la portada de la revista GQ y han revelado cómo han logrado que su romance siga funcionando mientras crían a su primera hija juntos.

Desde que han iniciado su relación muchos medios han criticado que pocas veces se les ha visto juntos en algún evento, creyendo que su historia no llegaría a ningún lado.

Durante la entrevista, Kylie explica las razones por las que ella y su novio han sido pocas veces fotografiados en pareja. "A Travis no le gustan las fotos", menciona la menor de las Kardashians. Y agrega que no cree que "esté cómodo con todo lo que sucede, pero lo trata, porque nos amamos y tenemos una familia". Sin embargo, asegura que "si la gente no nos ve nunca juntos, está bien para mí, porque hacemos lo nuestro".

Al parecer lo único que quiere esta pareja es mantener su relación alejada de los medios para vivirla en paz y lejos de las críticas. "Hacemos un esfuerzo adicional para mantener nuestra relación súper privada", menciona Kylie en la entrevista.