El monumental enfado de Kim Kardashian con Caitlyn Jenner

Caitlyn Jenner ha conseguido enfadar a su hijastra Kim Kardashian después de publicar su libro 'Los secretos de mi vida', donde critica la actitud que tuvo su exmujer Kris Jenner cuando decidió cambiar de sexo. El exatleta revela que en ningún momento se sintió apoyada por Kris sino todo lo contrario, ella nunca aceptó este cambio, cuenta Caitlyn.

Estas palabras han provocado la reacción de Kim que no ha dudado en salir a defender a su madre: "Yo entiendo que mi madre tiene su forma de ver la situación y tú tienes la tuya, pero creo que hay una manera de decir tu versión de los hechos sin que tenga que ser tan negativa. Si te pones en contra de mi madre y continúas hablando mal de nosotros, no voy a respetarte más. No quiero estar cerca de alguien que tiene esa imagen de nosotros", dice la mujer de Kanye West.

Pero ahí no quedó la cosa, Kris se defendió diciendo que nunca ha querido hacer daño a su madre, pero Kim no le dio tregua y concluyó diciendo: "Habla mal de mi madre y voy a por ti".

¿Cómo se lo habrán tomado el resto de las Kardashian?