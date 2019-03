La monumental discusión de Miley Cyrus y Liam Hemsworth

El principal motivo de esta pelea fueron los preparativos de su posible boda y el que Miley sugiriera una separación de bienes , algo que Liam no se tomó de la mejor manera. Según puede verse en una publicación de Daily Mail , el actor se sintió " profundamente ofendido ".

Parece que la pareja tiene futuros planes de boda pero este tema es algo que no les ha sentado del todo bien y es que acabaron a gritos y lágrimas . La información llega de la mano de una amiga de la pareja que, según cuenta aun medio australiano, podría haber acabado en ruptura.

Miley Cyrus está pasando por muy buenos momentos junto a su novio Liam Hemsworth . Pero parece que no todo es color de rosa para la pareja. Un episodio protagonizado por la cantante podría ser el punto y final de la relación. No se trata de infidelidades pero cuando suenan campanas de boda saltan todas las alertas.

