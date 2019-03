Los momentos más vergonzosos de los famosos convertidos en arte

Britney Spears agrediendo a un fotógrafo con un paraguas | Agencias

Publicidad

Janet Jackon and Justin Timberlake, 'nip slip', Super Bowl 2004 // Sofonsiba Anguissola, 'A Monk', c.1556 pic.twitter.com/eecPqYBWfy — TabloidArtHistory (@TabloidArtHist) 29 de noviembre de 2016

Lindsay Lohan swimming, Maui, April, 2009 // John Everett Millais, 'Ophelia', 1851 (detail) pic.twitter.com/hlaROZKWMP — TabloidArtHistory (@TabloidArtHist) 8 de enero de 2017

Brad Pitt for GQ Magazine, photographed by Ryan McGinley, c.2017 // Jacques-Louis David, 'The Death of Marat', c.1793 pic.twitter.com/j8ntlgm2tU — TabloidArtHistory (@TabloidArtHist) 4 de mayo de 2017

Britney Spears curls up in her car outside Social Hollywood in LA, November 2007// 'Danaë' by Gustav Klimt, oil on canvas,1907. pic.twitter.com/QylmYYz5H9 — TabloidArtHistory (@TabloidArtHist) 6 de julio de 2017

Britney Spears bashes a photographer's car with an umbrella, 2007 // 'Judith Beheading Holofernes' by Giovanni Baglione, 1608. pic.twitter.com/PlXC6liu9T — TabloidArtHistory (@TabloidArtHist) 29 de noviembre de 2016