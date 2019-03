Las modelos españolas se convierten en 'actrices' por un día para la revista Marie Claire

Nuestras celebrities Laura Sánchez, Nieves Álvarez, Judith Mascó, Martina Klein y Eva Gónzalez está a la altura de cualquier situación. Por ello, con motivo del Festival de Cine de San Sebastián, han dado vida a las actrices más consagradas de la historia del cine y han estado estupendas.

La modelo y actriz Laura Sánchez está irreconocible. Hay que mirarla un par de veces para darse cuenta que no es la auténtica Julia Roberts. Entre la caracterización y la mítica escena... ¡está increíble!

Una bellísima Nieves Álvarez da vida a Ava Gardner. Felina y agresiva, nuestra top no tiene nada que envidiar a la prota de 'Mogambo'. Por no hablar de Martina Klein quien no podría encarnar mejor el papel de Verónica Lake. Con pantera en mano y mirada felina luce como sólo ella sabe.

La novia de Cayetano, Eva Gónzalez, se convierte en nuestra Gilda particular. La modelo triunfa en lo sentimental y profesional y se la ve más radiante que nunca. Con este vestido tan ajustado,¡está genial!. Pero nada tiene que envidiarle Judith Mascó, quien a pesar de ser la más madura del clan, la modelo tiene unas piernas de infarto y despierta los más ocultos instintos a los Sharon Stone...

Un reportaje que nos presenta Marie Claire y que muestra la faceta más Hollywoodense de nuestras chicas. ¡Menudas artistas!