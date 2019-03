Miranda Kerr, Taylor Swfit, Nick Jonas o Selena Gomez, así celebraron las celebrities Acción de Gracias 2014

AL OTRO LADO DEL CHARCO EL ‘THAKSGIVING’ ES UN DÍA MUY ESPECIAL

Un año más, las celebrities han celebrado por todo lo alto el día de Acción de Gracias. Una fecha muy especial que nuestros famos@s no dejan pasar y que disfrutan con sus seres más queridos. Así hemos podido ver a Taylor Swift, Sarah Hyland, Alicia Keys o Rachel Zoe disfrutando de esta fecha en familia. Selena Gomez lo ha hecho trabajando junto a su equipo, al igual que Demi Lovato que no podía evitar las lágrimas al no poder estar cerca de los suyos en un día tan señalado. Entre amigos lo pasaron Nina Dobrev, Jessica Szohr y Chance Crawford, mientras Sofía Bush se divertía junto a su perro y Miranda Kerr hacía de anfitriona cortando el pavo.