Miranda Kerr habla por primera vez después de su separación con Orlando Bloom

Una ruptura sentimental no significa que la amistad haya terminado, y si no mirar a Miranda Kerr y Orlando Bloom que hace unos meses anunciaron su separación y hoy en día se les puede ver juntos paseando de la mano de su hijo Flynn.

Pero eso no es todo, a pesar de que la modelo en un principio no se quiso pronunciar al respecto, ahora ha concedido una entrevista a ‘Harper's Bazaar Australian’ en la que por primera vez, habla de la separación del que hasta hace unos meses era su hombre.

«Es difícil que alguien pueda retroceder en una separación. Era importante para nosotros preservar nuestra amistad y el amor hacia nuestro hijo Flynn, por lo que tratamos esta cuestión de manera abierta y honesta», dijo la modela australiana.

Pero eso no es todo y es que la guapa de Miranda asegura que todavía “se quieren y se cuidan mutuamente, que no hay ningún motivo para no ser un frente unido y que, aunque no convivamos juntos, formamos una familia”.

Su hijo es lo más importante en sus vidas y al compartir ese vínculo, Miranda siente que es importante permanecer juntos.

La exchurri de Orlando Bloom aparece de lo más sensual en la publicación ‘Bazaar’ y se muestra de lo más sincera en su primera entrevista después de su separación.