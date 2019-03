Mirada Kerr revela qué le dijo a Orlando Bloom tras sus fotos desnudo junto a Katy Perry

A principios de agosto unas imágenes de Orlando Bloom desnudo practicando paddle surf junto a Katy Perry revolucionaban el panorama celeb. Ahora, casi un mes después, su exmujer, Miranda Kerr, ha revelado qué le dijo al actor tras la publicación de las mismas.

Y es que aunque la pareja se separó en 2013, por el bien de su hijo Flynn, la modelo y el actor mantienen una relación de lo más cordial, y Orlando no dudó en avisar a Miranda de que varias imágenes de él desnudo verían la luz.

La que fuese ángel de Victoria's Secret ha revelado a los presentadores de radio australianos Kyle Sandilands y Jackie 'O' Henderson qué le dijo a su ex cuando se enteró de lo sucedido: "Dios mío, me mandó un mensaje diciendo: 'estoy muy avergonzado, unas fotos van a salir a la luz. He pensado que tenía que tenías que saberlo'. Fue como, bien... ¿En qué estabas pensando? En serio, ¿en qué estabas pensando? obviamente no pensaba en nada".