Minka Kelly deja claro que solo mantiene una buena amistad con Wilmer Valderrama

La sorprendente ruptura entre Wilmer Valderrama y Demi Lovato supuso el reencuentro entre el actor y Minka Kelly después de que en 2012 se les relacionase. La pareja se ha dejado ver en las últimas semanas cenando juntos en Los Ángeles e incluso se han ido de vacaciones a Los Cabos, México. Pero cuando todo señalaba que Valderrama había rehecho su vida, ha sido Kelly quien ha negado que hayan comenzado una relación.

La actriz acudía al programa The Cruz Show Power 106 donde hizo las siguientes declaraciones: "Somos buenos amigos. Y es gracioso, él no es mi ex. Somos buenos amigos, y siempre lo hemos sido. Es graciosa toda esta cosa de estar de vuelta con mi ex. ¡No somos ex!". Con estas palabras no solo desmiente su noviazgo sino también que en el pasado hayan sido algo más que amigos.

A pesar de sus palabras, Minka ha querido señalar que su ex de Lovato es "muy buena persona y que cualquier mujer sería muy afortunada de tenerlo a su lado". Estas afirmaciones vienen después de que Demi asegure que siente "más libre" desde su ruptura con Wilmer.