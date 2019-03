Miley Cyrus: "Soy una porrera"

El último cumpleaños de Miley Cyrus ha desatado la polémica en medio mundo. ¿El motivo? La supuesta abundancia de sustancias ‘misteriosas’ que circularon en la fiesta.

Un vídeo publicado por el diario ‘The Daily’ muestra la súper party que celebró en compañía de sus más íntimos amigos y donde la artista aparece frente a una tarta de cumpleaños realizada con una curiosa receta…

En la grabación, la novia de Liam Hemsworth no puede contener la risa al leer el nombre de la tarta "Bob Miley". Una broma de su amiga, Kelly Osbourne acerca del supuesto gusto de la cantante por la marihuana. Sin embargo, Kelly ha querido dejar clarito a través de su Twitter que todo ha sido una broma. "Miley trabaja todos los días, ¿cómo podría hacerlo si estuviese fumada? Pensadlo". Quiero dejar algo muy claro, tras el incidente de la pipa, empezamos a llamarla 'Bob Miley', como broma. Lo de la tarta también era una broma".

El enfado de Osbourne no terminó ahí y añadió: "Me pone enferma que haya gente que diga ser 'amiga' de Miley y luego la vendan y la hagan parecer alguien que realmente no es".

Y es que ésta no es la primera vez que se relaciona a Miley con el mundo de las drogas. Ya en su dieciocho cumpleaños, se filtró un vídeo donde aparecía fumando en una pipa. Sin embargo, ella misma aseguró que se trataba de salvia, una droga legalizada en el estado de California.