Miley Cyrus sigue con sus planes de boda a pesar de que Liam Hemsworth afirma que no están comprometidos

La cantante le gustaría casarse en verano

¿Hay comunicación entre Miley Cyrus y Liam Hemsworth? Parece que no. Mientras que el actor asegura que no están comprometidos y juega al despiste con la prensa, una fuente cercana a 'US Weekly' afirma que la cantante está preparando su boda con la ayuda de su madre e incluso revela que a la artista le gustaría que fuese en verano. ¿Tendrá miedo el cuñado de Elsa Pataky al compromiso?