Miley Cyrus ha estallado, y lo ha hecho, cómo no, en forma de escándalo público y a través de su Instagram. Ha sido en un directo que la joven ha hecho con su actual novio, Cody Simpson, donde ha hecho unas declaraciones incendiarias que seguramente no le harán mucha gracia a su exmarido Liam Hemworth…

"Cody es la única buena persona con la que he salido. El resto es una mierda", comienza diciendo Miley. "Hubo un punto en el que no dejaba que nadie entrara en mi vida. Un momento en el que abanderaba un movimiento feminista bastante fuerte y no me permitía conocer a nadie, pero ahora sí. Hay buenos muchachos por ahí, chicas, no os rindáis. No tenéis que haceros lesbianas, hay buenas personas con polla ahí afuera, solo tenéis que encontrarlas".

Además, ha demostrado tener una opinión bastante clara sobre la sexualidad en las que ha involucrado a la comunidad LGTBI+, y que ha levantado ampollas entre sus seguidores."Tú no eliges tu sexualidad. Naces como eres. Siempre ha sido mi prioridad proteger a la comunidad LGTBI de la que formo parte", ha explicado en referencia a las duras palabras que había pronunciado.

Y es que muchos fans se han sentido indignados con la actitud de la artista, e incluso le han pedido que defina de una vez su sexualidad, ya que ni la propia Miley parece tener muy claro qué es lo que quiere según ha manifestado en sus declaraciones.

Lo que está claro es que la artista ha creado una nueva polémica, e incluso ha tachado a su ex de 'mala persona'… ¿Qué opinará Liam de todo esto ahora que parece haber recuperado la ilusión al lado de Madison Brown?

