Miley Cyrus, Sergio Ramos o David Beckham entre las celebrities más tatuadas

La moda de los 'tattoos' comenzó hace tiempo, pero dicen que si te haces uno ya no puedes parar, muestra de ello son los chicos de 'One Direction', a excepción de Nial Horan. Tanto Zayn Malik, como Louis Tomlinson, Liam Payne o el mismísimo Harry Styles se han sumado a esta moda, aunque éste último ha declarado en más de una ocasión que no se siente muy orgulloso de ellos. ¡Hay que pensárselo dos veces antes de dejarse tatuar!

Si hablamos de cantantes patrios, cabe destacar al asturiano Melendi, quien ha confesado en más de una ocasión que su primer tatuaje se lo hizo un amigo con el motor de un walkman, ahora ya son incontables con todos los que posee. David Bustamante puede presumir de cuerpazo, de mujer, ¡y también de 'tattoo'! Busta lleva un dragón en el brazo, un recuerdo de la adolescencia y que todavía lleva por bandera.

Los tatuajes también se han convertido en la marca de estilo de grandes del deporte, como David Beckham o del sevillano Sergio Ramos, a quien le coronaron como el jugador que más tatuajes tiene de la selección española, en total doce, entre ellos los nombres de sus hermanos, un homenaje a Antonio Puerta, el nombre de su madre 'Paqui' o el apellido de su padre 'Rubio', que casualmente coincide con el apellido de su chica... ¿le quedará hueco en su portentoso cuerpo para tatuarse el nombre de Pilar?

La última 'obra de arte' o destrozo, según como se mire, son los 'tattoos' de Miley Cyrus, Rihanna o Cara Delevingne. La polémica ex Hanna Montana ha querido inmortalizar su entrevista con la revista 'Rolling Stone' en la planta de sus pies, mientras RiRi ha querido hacerse un 'tattoo' maorí de lo más raruno en su mano y antebrazo derecha, a base de mazo y cincel. Por su parte, Cara Delevingne quiere pisar fuerte su denominación de origen al tatuarse 'Made in England' en la planta de sus pies.