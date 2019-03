Miley Cyrus sale con un actor

No han pasado ni dos semanas desde la ruptura entre Liam Hemsworth y Miley y parece que la ex estrella de Disney no ha esperado para alimentar los rumores sobre el inicio de un nuevo romance.

El culpable de la felicidad de la que fuera Hannah Montana y el que podría estar ocupando actualmente su corazón, es la estrella de Nickelodeon, Avan Jogia.

Algunos medios de comunicación aseguran que la pareja se ha estado viendo en las últimas semanas, en las que han compartido algunas citas nocturnas.

Creemos que el chico es el que besa en el cuello a Miley en la última fotografía de la diva captada por los paparazzi. O puede que se trate de una aventura en medio de la fiesta. ¿Tú qué crees?