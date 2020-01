Miley Cyrus no ha querido perder la ocasión de rememorar estos diez años en el terreno profesional y sentimental ahora que la última decada ha llegado a su fin. Y como no podía ser para menos, su ex marido Liam Hemsworth es uno de los principales protagonistas del vídeo que publicó la cantante en su canal de YouTube para dar la bienvenida al 2020.

¿Qué opinará Liam al ver el vídeo? Después de protagonizar una de las rupturas más mediáticas de todo Hollywood parece no haber tregua para el ex matrimonio, y es que siempre hay nuevas noticias en las que ambos aparecen involucrados de alguna manera, parece ser que no pueden vivir el uno sin el otro.

Recientemente Miley y Liam consiguieron llegar en buenos términos a un acuerdo que por fin agilizará su divorcio. Tal vez ahora el hermano de Chris Hemsworth después de revivir esta vuelta al pasado añore sus diez años de relación y decida dar un paso atrás en este nuevo año...

¿Aún no lo has visto? Sin duda no puedes perderte estos diez años en la vida de Miley, una década en la que estuvo muy presente desde el rodaje de 'La última canción'.

