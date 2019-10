Miley Cyrus está viviendo unos meses muy convulsos en lo que a vida amorosa se refiere, y es que en poco tiempo la joven se ha divorciado, iniciado una breve pero intensa relación con otra mujer, para después romper con ella y volver de golpe a la soltería.

Algo que tiene a muchos de sus seguidores bastante confundidos, ya que ni aquellos más cercanos a ella terminan de entender la actitud que ha adoptado últimamente. Y es que justo cuando todos creíamos que la relación de cuento de hadas de Miley con Liam Hemsworth iba a ser para siempre, ellos anuncian su divorcio de forma inesperada y la cantante no tarda en dejarse ver de lo más acaramelada con Kaitlynn Carter.

Sin embargo, esa aventura tampoco le ha durado mucho a la artista, quien tras unos meses de intensa relación, ha vuelto a la soltería.Y tras los últimos rumores que relacionan a Miley con el también cantante Cody Simpson, la joven no ha tardado en plantar cara a todos aquellos que la juzgan y analizan su vida amorosa y sexual.

Ha sido mediante un firme comunicado en Twitter donde la cantante ha terminado por explotar y ha defendido su derecho a ser una mujer libre: "Es muy raro que a hombres se les haga sentir como 'fulanas' por sus nuevas conquistas. Ellos pasan de una mujer joven preciosa a otra sin ningún tipo de consecuencias la mayor parte de las veces. De hecho, cuando esto ocurre nos referimos a ellos como cracks, rompecorazones, machotes, donjuanes, etc? Mientras que a las mujeres se nos califica de frescas o fulanas. Estoy tratando de sobrevivir en un mundo de hombres. Si no puedes con ellos, únete a ellos", ha explicado. "Estoy intentando salir del agujero y, como siempre, reírme de mí misma y de la percepción que el gran público tiene de mí. Pero acostumbraos a mis citas. Ahora mismo es lo que me toca", ha añadido.

