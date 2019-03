Miley Cyrus se mete en la cama de Ashton Kutcher en 'Dos hombres y medio'

¡Bueno, bueno, bueno! Está claro que Ashton Kutcher es el hombre de moda. Todas se rifaban al ex de Demi Moore, aunque parece que sólo una ha conquistado a uno de los chicos guapos de Hollywood: Mila Kunis. ¡O no…! Unas imágenes muestran al actor junto a la mismísima Miley Cyrus, en la cama y en ropa interior. ¿Escándalo a lo Stewart-Pattinson?

Nada de eso. La chica de Chris Hemsworth sigue feliz con su australiano, así como Kutcher con la belleza que tiene por nueva churri. Pero la cantante ha hecho un ‘cameo’ en la famosa serie ‘Dos hombres y medio’, protagonizada por Ashton.

En dicho papel, la estrella de 19 años interpreta a la hija de un amigo de Walden, personaje de Kutcher en la conocida serie. Pero no, no habrá lio entre ellos, sino que Miley se enamorará de otro… ¡Ooooh! ¡Eso sí! Aunque no querrá nada con el noviete de Kunis, la rubia luce un conjunto sexy junto al actor, en una entretenida charla en la cama en la que aprovecha para enseñar delantera... Todo un regalo para sus fans.

Parece que la relación entre el actor de 34 años y la ex de Macaulay Culkin va viento en popa, y aunque parecía que el Ashton utilizaba a su ex compi de reparto para llorar las penas tras su separación, la amistad laboral les ha llevado a una bonita historia de amor. Pero nos inunda una duda: Si ellos que se coincidieron en ‘That 70s Show’ y años después se enamoraron… ¿Este encuentro entre Miley y Kutcher es un presagio de lo que podrá pasar en un futuro?