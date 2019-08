Miley Cyrus y Liam Hemsworth han puesto fin a su matrimonio de ocho meses después de diez años de relación en la que las idas y venidas han sido constantes. Pero nada hacía presagiar que la pareja estuviera en este punto hasta que este domingo el representante de la cantante confirmase a la revista People a través de un comunicado el divorcio de la pareja.

Horas después salían a la luz unas imágenes en las que Miley aparecía besándose con la influencer Kaitlynn Carter, exmujer de Brody Jenner, el hijo de Caitlyn Jenner y Linda Thompson, hermano de las archiconocidas Kendall y Kylie Jenner, con la que ha estado estos últimos días de vacaciones por Italia.

Ahora ha sido la propia Miley la que ha querido pronunciarse al respecto a través de un misterioso mensaje en sus redes sociales: "No luches contra la evolución, porque nunca vencerás. Como la montaña en la que me encuentro, la cual una vez se encontró bajo el agua, conectada con África, el cambio es inevitable... Mi padre siempre me dijo que la naturaleza nunca se apresura, pero que siempre hace las cosas a tiempo. Saber que eso es cierto llena mi corazón de paz y esperanza. Se me ha enseñado a respetar el planeta y sus procesos, y por eso yo me comprometo a hacer lo mismo conmigo misma".

A través de esta metáfora ha querido la cantante asociar su ruptura con Liam con el cambio climático. En las fotos que acompañan sus palabras se puede ver a Miley relajada en mitad de la naturaleza. Acto seguido publicaba más instantáneas, en las que ponía frases como: "Nuevo día, nueva aventura" o "La vida es una escalada constante pero las vistas son geniales".

