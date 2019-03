Miley Cyrus y Liam Hemsworth suspenden su boda por sus apretadas agendas

Parece que las cosas en el paraíso de Miley Cyrus y Liam Hemsworth no pintan tan bien como parecía… En vez de estar en marcha con los preparativos, la pareja decide parar el bodorrio hasta nueva orden por motivos de sus apretadas agendas.

Desde que se comprometieron en junio del año pasado, Miley y Liam eran la pareja perfecta. Pero las cosas se complicaron desde que empezaron a correr los rumores de una posible infidelidad de Liam con la actriz de 'Mad Men', January Jones, en la fiesta pre- Oscar. Aunque Miley decidió no prestar mucha importancia a estas habladurías y centrarse en su carrera musical, estos enamorados no levantan cabeza.

De hecho se está centrando tanto en su nuevo álbum,que su apretada agenda no le permite pasar demasiado tiempo con su chico. Liam se siente muy solo porque la ex Hannah Montana pasa demasiado tiempo en el estudio y cuando no está en el estudio, se va de fiesta a bailar el ‘Single Ladies’, como ocurrió en el cumpleaños de su amiga Victoria Justice, donde no hubo ni rastro de Hemsworth por ningún lado.

¿Cancelación de boda y Miley bailando el ‘Single Ladies’? Estos chicos no dan más que pistas que guían hacía un camino un tanto borroso de su relación. Pero según dicen, la después de la tormenta siempre llega la calma... ¡A ver si es verdad!