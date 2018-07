Miley Cyrus y Liam Hemsworth, de sus planes de boda a la inesperada ruptura

Poco días después de que Miley Cyrus dejase sorprendidos a sus seguidores por haber borrado todas las fotos de su cuenta, fuentes cercanas de a la pareja han confesado a Ok! Australia que la relación de la cantante y Liam Hermsworth podrían haber llegado a su final, ya que no se podían poner de acuerdo sobre cuándo podrían extender la familia: "Él quiere niños y no quiere seguir posponiéndolo, pero no es exactamente la línea de tiempo que Miley tenía en mente".

Al parecer, la cantante de 'Malibú' solo estaba enfocada en su música y estaba dejando los planes de boda a un lado: "Miley postergó los planes para la boda y Liam se estaba cansando de eso ... No se han estado llevando bien en los últimos meses".

Y es que parece ser que Miley le ha dejado muy claro desde hace un tiempo que aún no estaba lista para el matrimonio. En una entrevista que le concedió a The Sun, la cantante seguraba que "no pienso en el matrimonio. Tengo 24 años. Espero vivir un poco más. Tengo muchos planes por delante".

Sin embargo, hace un tiempo atrás se especulaba que la pareja ya se había casado en Malibú en marzo. Según fuentes cercanas de la revista Life & Style, ellos "ya se habían casado en secreto con una ceremonia hippie" y que ni los vecinos se habían dado cuenta de que "era una boda".