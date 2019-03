Miley Cyrus y Liam Hemsworth quieren a Harry Styles en su 'pandi' sea como sea...

El chico de moda, Harry Styles, genera interés no sólo entre sus fans sino que hasta las celebrities le quieren en sus pandillas de amigos. No hay más que ver la foto que ha subido Liam Hemsworth a su Twitter, en la que sale junto con su prometida, Miley Cyrus, unos amigos y un intento del vocalista de One Direction. Y todo para sorprender a la hermana de Miley, Noah, que es una fan confesa del moreno de oro y ya la hemos podido ver besando a su ídolo.

El actor ha querido dejar claro que el buen rollito con su chica no es solo a nivel privado, sino que saben muy bien como no aburrirse, disfrutar de su juventud y, por supuesto, hacer planes de lo más alocados en grupo. Eso sí, parece que para que su 'chupi-pandi' sea perfecta faltaba el mismbro más popular de 1D. Así que no han dudado en 'unir' a una versión de cartón del ídolo adolescente.

Una instantánea de lo más divertida que Liam ha compartido a través de Twitter y Pheed, demostrando que, a pesar de no ser muy partidario de las redes sociales, no duda en compartir con sus fans momentazos tan originales y divertidos como este y, por supuesto, dejar claro que con Miley de crisis, nada de nada...