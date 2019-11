Miley Cyrus no quiere saber nada más de sus ex, algo que ya había declarado de forma directa a través de contundentes mensajes públicos. Y es que lejos de lo que cabía esperar, parece que la estrella Disney no tiene buenas palabras ni para el que fuera el amor de su vida, al menos hasta principios de verano, Liam Hemsworth, a quien ha tachado de mentiroso y manipular después de la mediática ruptura.

Y otra con la que tampoco ha debido terminar muy bien ha sido con Kaitlynn Carter, porque a pesar de que ésta haya hablado bien de su breve romance, admitiendo que fue muy bonito y que llegó a enamorarse de ella, Miley acaba de darle 'unfollow' en Instagram. A ella y a Liam, lo que ha revolucionado a sus fans y ha causado un auténtico caos en redes.

Pero, como viene siendo habitual, a Miley le sigue importando bien poco lo que opine la gente, y ella sigue gritando a los cuatro vientos lo enamoradísima que está de Cody Simpson, su actual novio. ¿Será está la vencida por fin o a él también le dejara de seguir en un futuro no muy lejano?

