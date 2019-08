Desde que Miley Cyrus y Liam Hemsworth anunciaran públicamente su ruptura, la expareja ha estado en el punto de mira, han sido muchas las suposiciones sobre los motivos que han desencadenado este divorcio y aunque el actor ya se pronunció al respecto, la cantante no ha hablado públicamente, ya hay rumores de una nueva posible relación con Kaitlynn Carter, exmujer del hermano de Kylie y Kendall Jenner, tras ser fotografiadas besándose.

Ahora, nuevas fuentes cercanas a la pareja han querido hablar sobre la ruptura del que era uno de los matrimonios más queridos de Hollywood. Por un lado, personas cercanas a Liam se han posicionado junto al actor y le han defendido comentando que todo ha sido culpa de la cantante: "Miley le ha sido infiel con su reciente y escandaloso comportamiento público", según informa el portal TMZ.

Por otra parte, la familia de Miley no ha querido hablar al respecto de esta separación, tal y como contó la hermana mayor de la cantante, Brandy Cyrus a Your Favourite Things: "No es mi problema y no me corresponde decir nada al respecto. No hay nada que yo pueda decir, yo simplemente estoy aquí para ella obviamente, y he pasado mucho tiempo con ella. Cuando ella esté listo para hablar sobre eso, o sobre lo que sea entonces lo hará".

Y es que Miley no se ha mojado en toda esta polémica... Pero lo que sí ha hecho Miley ha sido hablar a través de su música. Recientemente la intérprete ha lanzado su nuevo tema 'Slide Away', una canción que va claramente dedicada para su ex marido, y es que la letra habla de cómo cambia el tiempo en una relación y cuando hay que saber dejar ir a la otra persona.

"Pasa página, ya no tenemos 17. Ya no soy la que solía ser. Dices que todo ha cambiado, y tienes razón: hemos crecido", dice una parte de la canción, algo que se puede conectar con su relación, pues la pareja se conoció muchos años atrás.

Además, la canción continúa: "El érase una vez estaba hecho para nosotros. Pero un día me desperté y todo se había vuelto ceniza. Amor, nos encontramos pero ahora nos hemos perdido. Así que es hora de dejarlo ir". Parece que está es la manera de Miley de decir adiós a su relación con Liam, y lo ha dejado bastante claro con esta canción.

Seguro que te interesa...

Primeras imágenes de un triste Liam Hemsworth tras su divorcio de Miley Cyrus