La declaración de amor de Miley Cyrus a Liam Hemsworth tras su boda

Después de que Miley Cyrus y Liam Hemsworth se convirtieran hace pocas semanas en marido y mujer, el actor ha celebrado su primer cumpleaños como hombre casado.

Liam cumple 29 años y la cantante no ha querido dejar pasar esta fecha tan señalada. Miley ha utilizado su cuenta de Instagram para enviarle un precioso mensaje de amor a Liam junto a una foto de ellos en 2009, cuando se conocieron durante la grabación de 'The Last Song'.

"Cuando nos conocimos tenías 19, hoy cumples 29... Por eso creo que puedo compartir algunas cosas de mi persona favorita en este día tan especial", comienza escribiendo Miley. Un mensaje en el que la artista no duda en abrir su corazón ante sus seguidores con esta declaración de amor: "La forma en que me miras, la forma en que miras a nuestros perros, nuestros cerdos, nuestros caballos, nuestros gatos y nuestro pez...".

Además, Miley no ha dejado pasar la oportunidad, y ha querido agradecer a su ya marido el respeto que siempre ha tenido hacia ella y hacia sus relaciones: "Si el mundo tuviera más de este tipo de relaciones, dejaríamos de construir muros y construiríamos puentes. Estoy orgullosa de la persona en la que te has convertido".

Y es que Miley y Liam son todo amor…