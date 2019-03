Miley Cyrus y Liam Hemsworth se apuntan a la moda celebrity de casarse jóvenes

‘El amor no tiene edad’ es un dicho que a Miley Cyrus le viene como anillo al dedo y además de manera literal. La artista acaba de anunciar que se casará con Liam Hemsworth, después de que su novio le pidiera matrimonio con un anillo de 3,5 quilates de diamantes. La noticia ha causado verdadera sensación en la prensa internacional, sobre todo debido a su juventud: Miley tiene 19 años y Liam, 22. En los tiempos que corremos, no es muy usual que las parejas se casen tan jóvenes, sobre todo, debido a la situación económica. Pero como este no es problema para nuestas celebrities, es verdad que si echamos la vista atrás, son muchos los famosos que han decidido dar el paso definitivo bastante jóvenes.

Ejemplo de ello son las también cantantes Britney Spears, Avril Lavigne y Janet Jackson. La Princesa del Pop pasó por el altar con su amigo de la infancia Jason Alexander a sus 22 años, y tan sólo 55 horas después firmaron el divorcio. A la misma edad se casó Lavigne con Deryck Whibley, un matrimonio que sólo duró tres años. Más joven pasó por el altar la hermana de Michael Jackson que se casó a los 18 años con James Debarge, su amigo de toda la vida, con el que tan sólo duró un año.

En el mundo del cine no son menos las menciones. Empezando por Demi Moore que a sus 17 años dio el ‘sí quiero’ a Freddy Moore, gracias al cual tiene su popular apellido a día de hoy. Al igual que le ocurrió a Bo Derek a sus 18 años, quien heredó el apellido de su primer marido, John Derek, con quien estuvo casada hasta que él falleció. E incluso la misma Angelina Jolie a sus 20 añitos, quien tardó en divorciarse un abrir y cerrar de ojos de Johnny Lee Miller.

Pero para tropiezos los de Drew Barrymore. Primero, al casarse con Leland Hawyward a sus 16 y, pocos meses después, le pidió el divorcio para pasar por el altar de nuevo con Jeremy Thomas, para estar unidos lo que dura un suspiro. Un caso excepcional es el de Milla Jovovich, quien a sus 16 años se casó junto a Shawn Andrews, siendo su matrimonio anulado días después debido a una normativa legal. Y anulado quedó también el de Nicky Hilton, que se casó a los 21 años con Todd Meister tras casarse en Las Vegas y darse cuenta que no eran tal para cual.

La lista es larga, muy larga para que Miley Cyrus reflexione sobre su decisión. Y si aún tiene dudas que consulte los casos de Hilary Duff, Olivia Wilde, Ashley Simpson, Macaulay Culkin, Melanie Griffith, LeAnn Rimes, Reese Witherspoon o Jessica Simpson, por ejemplo...